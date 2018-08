A mettersi in gioco saranno tutte quelle ascolane (ma anche qualche ascolano) che continuano a preparare le olive ripiene ascolane in casa, tramandando la tradizione

ASCOLI ICENO – Sarà una sfida all’ultima oliva. Lo scenario sarà quello suggestivo del villaggio di Ascoliva Festival, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop, in piazza Arringo ad Ascoli. A mettersi in gioco saranno tutte quelle ascolane (ma anche qualche ascolano) che continuano a preparare le olive ripiene ascolane in casa, tramandando una tradizione che attraversa più generazioni.

L’occasione, invece, sarà la “gara delle massaie” prevista per la serata del 16 agosto, nel Villaggio dell’oliva, organizzata per la prima volta quest’anno proprio all’interno di Ascoliva Festival: un’iniziativa studiata per concedere una vetrina anche a tutti coloro che preparano con maestria l’oliva ripiena ascolana nelle proprie abitazioni. Olive che in molti casi non hanno nulla da invidiare a quelle dei professionisti del settore, ma che spesso e volentieri vengono assaggiate solo da amici e parenti.

La partecipazione alla gara delle massaie di Ascoliva è, innanzitutto, aperta a tutti. Basterà inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@ascoliva.it scrivendo “voglio partecipare alla gara delle massaie” e indicando nome, cognome e recapito telefonico della persona che intende prendere parte alla gara. In caso di un numero molto elevato di domande, l’organizzazione si riserva di accettare solo una parte delle richieste pervenute in base all’ordine cronologico di ricezione delle e-mail.

Le e-mail potranno essere inviate da lunedì 6 agosto fino alle ore 15 del 13 agosto 2018 (dopo tale termine non si ammetteranno più domande). Ai concorrenti ammessi alla gara verrà inviata, in risposta, una e-mail che confermerà l’ammissione, con allegato il regolamento della gara (già disponibile sul sito www.ascoliva.it).

L’impasto sarà preparato a casa e poi, con la fornitura di olive da parte del Consorzio tutela e valorizzazione dell’oliva ascolana del Piceno Dop, il completamento avverrà al villaggio di Ascoliva. Tutti i concorrenti in gara presenteranno le loro olive ripiene alla giuria di esperti appositamente formata dall’organizzazione che giudicherà le migliori olive fatte in casa.

Il vincitore o la vincitrice riceveranno una targa speciale del Premio Ascoliva alla “Migliore oliva ripiena ascolana fatta in casa”. A presentare la gara, prevista dalle ore 19, sarà il dottore Mauro Mario Mariani, noto medico specialista in Angiologia e Mangiologo. La sfida è lanciata, ora tocca alle massaie.

