MONTEGIORGIO – Brutto scontro nella tarda mattinata del 3 agosto.

Due auto, vicino Montegiorgio nell’entroterra Fermano, sono rimaste coinvolte in un incidente. Uno scontro frontale secondo le prime indiscrezioni, rilievi affidati alle Forze dell’Ordine giunte sul luogo.

Un impatto violento che ha causato quattro feriti, soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Per fortuna le loro condizioni non sono giudicate troppo gravi.

