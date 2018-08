ASCOLI PICENO – “Domenica pomeriggio vi aspettiamo per la festa finale di questa meravigliosa kermesse. Sono felice di esserci, venite a vivere questa avventura, vi aspetto, sarà un grande abbraccio sotto al sole”.

Così Jovanotti, sui Social Network, invita tutto il popolo di “RisorgiMarche”, ideato da Neri Marcorè per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016, all’ultima tappa prevista il 5 agosto a Matelica dalle 16.30: “Sarà un concerto speciale, diverso, improvviseremo con quello che troviamo suo posto portandoci il minimo indispensabile di strumentazione. Sarò insieme a Saturnino, Riccardo Onori , Leo di Angilla e Gianluca Petrella e siamo pronti a tutto”.

Il cantante prosegue e da qualche consiglio ai numerosi visitatori previsti al concerto gratuito: “Le previsioni danno tempo buono, molto caldo però. C’è da camminare un po’ ma ci sono anche servizi per chi ha disabilità per poter raggiungere il prato davanti all’Abbazia di Roti. Sul sito di Risorgimarche (n.d.r. nelle prossime ore) ci sono le informazioni e i contatti eventuali per avere più dettagli. Grazie Neri Marcorè per avermi invitato, ci vediamo domenica”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 272 volte, 277 oggi)