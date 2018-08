Ospite d’eccezione Giorgio Barchiesi, celebre per la trasmissione Orto e Cucina, in onda solo su Sky canale 412 Gambero Rosso HD. Evento alla gastronomia Migliori

ASCOLI PICENO – Appuntamento enogastronomico.

Il 7 agosto si terrà “Piceno Terra Dop” presso la gastronomia Migliori in piazza Arringo ad Ascoli Piceno dalle ore 18.

Ospite d’eccezione Giorgio Barchiesi, in Arte Giorgione, celebre per la trasmissione “Orto e Cucina”, in onda solo su Sky canale 412 Gambero Rosso HD. Oltre ad essere conduttore televisivo è uno scrittore, gastronomo e ristoratore italiano.

L’evento si svolgerà in forma di aperitivo con interventi di Giorgione e dei produttori delle eccellenze servite, fra cui l’Oliva Ascolana del Piceno Dop ripiena fatta a mano, e i presidi Slow Food del territorio quali Mela Rosa e formaggio Pecorino dei Monti Sibillini, Anice Verde di Castignano, in abbinamento con birre artigianali alla Mela Rosa dei Monti Sibillini e all’Anice Verde di Castignano.

