Foto e video di Chiara Poli e Valeria Perotti (ad eccezione di uno scatto del sindaco Guido Castelli e di un filmato diramato dall’Arengo Tv): alcune immagini all’interno del pezzo, altre nella Gallery

ASCOLI PICENO – L’evento più atteso dell’anno, sul nostro territorio, è andato in scena nella serata del 3 agosto.

Sting e Shaggy sul palco di piazza del Popolo (Foto di Chiara Poli). 3 agosto 2018

Parliamo del concerto di Sting e Shaggy ad Ascoli Piceno, naturalmente, iniziato poco dopo le 21.30.

Sting e Shaggy protagonisti in piazza del Popolo, show ad Ascoli (Foto di Chiara Poli). 3 agosto 2018

Un duetto che sul palco ha funzionato bene e alla grande, coinvolgendo molte volte il numeroso pubblico presente.

Piazza del popolo gremita per il concerto dell’artista britannico e del cantante giamaicano (Foto di Valeria Perotti). 3 agosto 2018

Piazza del Popolo gremita per i due noti cantautori che hanno scelto il capoluogo per una delle tappe italiane del loro tour europeo.

Luci ed effetti scenici in piazza del Popolo per il concerto di Sting e Shaggy. Alle spalle uno splendido sfondo (Foto di Chiara Poli). 3 agosto 2018

Si sono esibiti insieme e singolarmente sul palco presentando alcuni brani dal loro album dal sapore reggae 44/876 (uscito a fine aprile su etichetta Interscope/Universal). Durante gli show i due artisti hanno riproposto, ovviamente, anche alcuni fra i loro successi più grandi.

Shaggy si esibisce in piazza del Popolo ad Ascoli con “Angel” (Video di Chiara Poli). 3 agosto 2018

Il duo è accompagnato dalla band del cantante inglese formata da Dominic Miller (chitarra), Josh Freese (batteria) e Rufus Miller (chitarra) e dai musicisti del giamaicano, Monique Musique (corista), Gene Noble (corista) e Kevon Webster (tastiera).

Shaggy incita la folla a cantare insieme a lui e Sting, in piazza del Popolo ad Ascoli, “Message in a Bottle” (Video di Chiara Poli). 3 agosto 2018

Tra i brani più apprezzati, cantati e ballati senza dubbio “Every Breath You Take”, “Englishman in New York”, “Message in a Bottle”, “It Wasn’t Me”, “Mr. Boombastic” e “Angel”.

Un momento del concerto di Sting e Shaggy in piazza del Popolo ad Ascoli (Video Fb Arengo Tv). 3 agosto 2018

StingLive in Ascoli Piceno Posted by ArengoTV on Friday, 3 August 2018

Nelle prossime ore, su Piceno Oggi, una recensione completa sul concerto, con altre foto, della nostra giornalista Chiara Poli.

Sting e Shaggy sul palco di piazza del Popolo ad Ascoli (Foto di Valeria Perotti). 3 agosto 2018

Otto le date “italiane” inserite nel tour europeo di Sting e Shaggy.

Sting e Shaggy in piazza del Popolo per il concerto ad Ascoli, il saluto finale al pubblico (Foto di Valeria Perotti). 3 agosto 2018

Prima di Ascoli i due si sono esibiti a Santa Margherita di Pula, Roma, Verona, Napoli e Taormina.

E’ un successo il concerto di Sting e Shaggy ad Ascoli in piazza del Popolo, il saluto finale (Foto di Valeria Perotti). 3 agosto 2018

Dopo il concerto in piazza del Popolo, il britannico e il giamaicano si sposteranno a Trani e Cattolica.

