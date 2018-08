Ascoli Piceno, stadio “Del Duca”, 5 agosto 2018, secondo turno Coppa Italia 2018/19

L’Ascoli Calcio affronta la Viterbese Castrense, esordio per mister Vivarini. Arbitra il 29enne Massimi della sezione di Termoli. L’Ascoli scenderà in campo con le nuove divise, in tribuna patron Pulcinelli. Prima dell’inizio un applauso di incoraggiamento al piccolo Riccardo in ospedale per un’ischemia che lo ha colpito durante il provino con le giovanili dell’Ascoli e sta lottando.

FORMAZIONI

ASCOLI CALCIO 1898 (3-5-2): Lanni; Padella, Brosco, Mengoni; Kupisz, Addae (1’s.t. Baldini), Buzzegoli ( 31’s.t. Parlati), Cavion, Mignanelli; Ganz (20’s.t. Tassi), Beretta. A disposizione: D’Egidio, De Santis, Diop, Quaranta, Valeau, Castellano, Martinho, Ventola. Allenatore: Vivarini

VITERBESE CASTRENSE (4-3-2-1): Forte; De Giorgi, Rinaldi, Atanasov, De Vito (38’s.t. Perri); Cenciarelli (11′ s.t. Valagussa), Damiani, Palermo; Vandeputte, Zerbin (17′ s.t. Messina) ; Ngissah. A disposizione: Micheli, , Roberti, Milillo, Otranto, Svidercoschi. Allenatore: Lopez Arbitra il 29enne Massimi della sezione di Termoli.

RETI:- 34′ Ngissah (V.), 38′ Zerbin (V.) 26′ s.t. Vandeputte (V.), 39′ s.t. Vandeputte (V.)

AMMONIZIONI:- Vandeputte (V.), Parlati(A.), Mengoni (A.)

SPETTATORI:- 4.294 INCASSO:-21.535,00 euro

NOTE:- 38 tifosi ospiti. 2′ recupero primo tempo

CRONACA DEL MATCH:

43′ fallo di Mengoni al limite dell’area, punizione da posizione pericolosa per la Viterbese. Batte

39′ GOL VANDEPUTTE. altro errore di Mengoni che con un retropassaggio lento serve Vandeputte che supera Padella e infila con un bel diagonale rasoterra sul secondo palo

26′ GOL DI VANDEPUTTE. Contropiede e gol con un tiro in diagonale rasoterra del numero 7 che supera in velocità Mengoni

24′ ancora pericolosa la Viterbese con Vandeputte servito a rimorchio da Valagussa in area, palla sul fondo

23′ tiro di Baldini dalla distanza, palla alta sopra la traversa

21′ slalom di Ngisahh tra tre difensori, cross e deviazione scordinata di Palermo che si divora il terzo gol

19′ Ascoli pericoloso con un’incursione di Kupiscz e tap-in di Ganz deviato in corner

14′ l’Ascoli reclama un rigore per fallo di mano in area di De Vito,l’arbitro lascia correre

13′ tiro di Baldini, potente rasoterra ma para Forte

12′ ancora pericolosa la Viterbese, Ngissah però colpisce male di testa

8′ ammonito Vandeputte per fallo su Baldini

1′ Baldini sostituisce Addae

SECONDO TEMPO

47′ termina il primo tempo

38′ GOL ZERBIN. Assist di Ngissah per Zerbin che a tu per tu con Lanni infila a mezz’altezza di potenza

34′ GOL NGISAHH. Zerbin stop e assist al volo per Ngissah che si invola in area, mette a sedere Padella ed infila con un bel diagonale rasoterra

31′ Zerbin si invola sulla fascia e guadagna un corner, batte Vandeptte, confusione in area, spazza Brosco

28′ ci prova ancora Beretta dal limite dell’area. tiro a mezz’altezza potente, para Forte

27′ pallonetto di Buzzegoli dal limite dell’area, pallone che termina alto sopra la traversa

25′ Ngisahh si invola in area, ottima chiusura di Padella in scivolata che impedisce il tiro preciso, palla sulla rete esterna

20′ Damiani ci prova con un rasoterra dal limite dell’area, Lanni lascia uscire il pallone sul fondo

17′ tiro di Ganz da fuori area, tiro sporco e lento che termina sul fondo

10′ corner di Buzzegoli, nella mischia Padella rimane senza la maglia, si scaldano gli animi

8′ tentativo velleitario di Beretta dal limite dell’area, tiro lento e rasoterra, para senza problemi Forte

2′ incursione in area della Viterbese con Ngissah che serve al centro una bella palla, spazza Padella

0′- inizio del match

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 186 volte, 1.240 oggi)