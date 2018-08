Si ringrazia per foto e video Enrico Traini, Chiara Poli, Adelaide Lelli, Chiara Falaschetti, Roberto Plebani e Daniele Barboni

MATELICA – Doveva essere una gran festa e così è stato.

Attesa per il concerto di Jovanotti a Matelica per “RisorgiMarche”. 5 agosto 2018

Il 5 agosto, a Matelica sui prati dell’Abbazia di Roti, una marea umana ha raggiunto il “palco verde” per assistere all’ultimo atto della seconda edizione “RisorgiMarche”, il festival ideato lo scorso anno da Neri Marcorè per rilanciare le zone montane marchigiane dopo gli eventi sismici del 2016.

“RisorgiMarche”, una marea umana a Matelica per Jovanotti. 5 agosto 2018

Circa 70 mila persone secondo gli organizzatori. Protagonista assoluto è stato Jovanotti con la sua band composta dall’ascolano Saturnino Celani, Riccardo Onori , Leo di Angilla e Gianluca Petrella. Il cantante aveva invitato il pubblico a portare chitarre e strumenti per partecipare attivamente. Una bambina, Anna di Ascoli, è “salita sul palco” suonando e cantando “Il gatto e la Volpe” di Bennato insieme a Jovanotti, facendo emozionare il pubblico

“RisorgiMarche”,una grande festa per l’ultimo concerto: il re è Jovanotti. 5 agosto 2018

Fin dalla mattina in tantissimi hanno raggiunto il prato per assistere a quello che è stato un evento destinato a rimanere nella storia non solo delle Marche ma di tutta Italia. Un concerto che è finito su qualsiasi media nazionale.

“RisorgiMarche”, Jovanotti protagonista assoluto a Matelica per l’ultimo atto. 5 agosto 2018

Jovanotti ha dato vita a un vero e proprio show interagendo più volte con il pubblico e cantando i pezzi storici della sua immensa carriera. L’artista ha cantato anche “Io sono un italiano” di Totò Cotugno con una modifica apprezzata: “Io sono un marchigiano vero”. Alla fine applausi per tutti: il popolo di “RisorgiMarche” non dimenticherà mai questa giornata.

Jovanotti re di Matelica per “RisorgiMarche”. 5 agosto 2018

Presente Neri Marcorè, soddisfatto per la grande risposta ottenuta dal pubblico per questo concerto ma anche per l’andamento della seconda edizione.

Una marea umana a Matelica per il concerto di Jovanotti. Circa 70 mila persone per gli organizzatori di “RisorgiMarche”. 5 agosto 2018

Ci sarà una terza edizione nel 2019? Staremo a vedere ma una cosa è certa: “RisorgiMarche” si è confermato un grande successo ed è un format, escursione più concerto, molto apprezzato. Anche dai Comuni partecipanti. Da registrare la buona affluenza, infatti, ai DopoFestival per dare ancora più visibilità ai borghi terremotati.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 491 volte, 495 oggi)