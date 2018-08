Gli spettacoli de “La Compagnia dei Folli” si terranno in piazza del Popolo alle 00.30 e 1.30. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile consultare la pagina Facebook WAP Viva Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO – “La Notte, il Circo e la Luna”.

Ecco il titolo della Notte Bianca, presentata questa mattina, 6 agosto, nella sala De Carolis e Ferri, che si svolgerà in centro storico ad Ascoli venerdì 10 agosto a partire dalle ore 20.30. L’evento, organizzato dall’associazione Wap, in collaborazione con La Compagnia dei Folli e con il Comune, prevede attrazioni musicali alternate ad esibizioni circensi, in 15 location cittadine.

Hanno partecipato alla conferenza il Sindaco Guido Castelli, Marco Di Sabatino e Arianna Trillini, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione Wap e Mauro Orsini per la Compagnia dei Folli.

