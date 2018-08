ANCONA – Prosegue in Regione Marche l’iter del progetto di legge in materia di panificazione, avviato su proposta dell’Assopanificatori Confesercenti e finalizzato al riconoscimento del prodotto ‘pane fresco’ e della sua filiera e alla valorizzazione della professione del panificatore.

“Esprimiamo grande soddisfazione, sia per la celerità che l’ente Regionale ha impresso alla procedura legislativa, – spiega Benvenuto Pagnoni, vicepresidente Assopanificatori Confesercenti – sia per il fatto che la prima bozza di legge elaborata dalla Giunta regionale ha accolto pienamente le nostre indicazioni. Ora confidiamo – aggiunge – che la Giunta approvi al più presto la proposta che sarà poi trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. Obiettivo della nostra proposta – spiega Pagnoni – elaborata sull’esempio di leggi analoghe già approvate in altre regioni italiane, come la vicina Emilia Romagna, è quello di identificare in maniera chiara il ‘pane fresco’ come prodotto lavorato interamente dal panificio”.

