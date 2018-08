ASCOLI PICENO – La società calcistica del Gubbio ha comunicato che i prezzi dei biglietti per la gara amichevole Gubbio-Ascoli, in programma sabato 11 agosto alle ore 18 allo stadio “Barbetti”, sono di 10 euro (intero) , 5 euro (donna) e cinque euro da 14 anni a 17 anni: omaggio per under 14.

Il Club umbro invita i tifosi bianconeri, che intendono recarsi al Barbetti, ad acquistare il biglietto in prevendita attraverso il circuito Bookingshow. E’ attiva la vendita online.

I botteghini dello stadio, contrariamente a quanto comunicato inizialmente dalla società di casa, saranno chiusi il giorno della gara.

