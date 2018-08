OFFIDA – Si accendono le telecamere a Offida. In questi giorni è partita la prima fase del progetto “Offida Sicura”, grazie al quale è stato mappato il centro storico con 15 telecamere.

“Il terminale sarà collegato con le Forze dell’Ordine – spiega l’Assessore Davide Butteri – e lo scopo finale sarà la copertura totale della città e delle sue vie di accesso. Il secondo step, a settembre, riguarderà Borgo Miriam, Cappuccini e Fuori Porta”

L’impianto, autorizzato e approvato dalla Prefettura, si avvale di telecamere di contesto in Hd a 4 mega pixel, cablate in maniera diretta con acquisizione veloce di dati tramite cavo. “Le successive telecamere – spiega l’architetto Federico Paci dell’Ufficio Tecnico – verranno collegate tramite wi-fi. Si visionerà così tutta l’area. Potrà accedere alla custodia dei dati solo un responsabile e questi verranno sovrascritti dopo un certo numero di giorni. I criteri di sicurezza rispondono alla direttive del Ministero degli Interni”.

Per il Maresciallo Laera il progetto “Offida Sicura” è fondamentale per le attività preventive e come deterrente per chi vorrà commettere reati: “Nel caso di reati, poi, individueremo più facilmente gli autori”.

Il Sindaco Valerio Lucciarini ha dichiarato la sua soddisfazione per il livello di sicurezza che una una cittadina come Offida, famosa per l’accoglienza e dinamicità e in costante crescita turistica, deve garantire in maniera adeguata. “Gli strumenti di prevenzione servono a mettere sull’attenti chi ha brutti propositi, dagli schiamazzi notturni agli atti vandalici – continua il primo cittadino – Ringrazio per questo l’Unione dei Comuni, che ha suddiviso un contributo economico, giunto dalla Regione Marche, tra tutti i Comuni della Vallata.

Dal 3 settembre sarà coperto tutto il centro storico. Già da oggi 8 agosto sono stati posizionati dei cartelli stradali che indicano il comune come video sorvegliato.

Ecco il numero di telecamere previste nel primo step:

tre Piazza del Popolo;

due Piazza Valorani;

due Piazza xx Settembre;

due Piazza Forlini;

una Via Ciabattoni;

una Via Fabiani;

una C.so Serpente Aureo;

tre Piazza della libertà e Via Garibaldi;

Per un totale di 15 telecamere attive da oggi.

Dal 3 settembre saranno attivate le telecamere di Santa Maria della Rocca, Parco Pablo Neruda e Via Valle.

L’impianto di Offida è stato realizzato dall’Ascani Energy srl ed è modulare per cui se le telecamere non fossero sufficienti si potranno implementate.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 13 volte, 27 oggi)