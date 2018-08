Dopo 100 eventi in Italia, tutti di grande successo e uno in calendario a New York per febbraio, la cantante aveva deciso di stoppare i live ma poi, viste le tante richieste, è tornata sui suoi passi

OFFIDA – Fiorella Mannoia si esibirà in Piazza del Popolo a Offida il 12 agosto. Unica data in tutta la Regione Marche

Dopo 100 concerti in Italia, tutti di grande successo e uno in calendario a New York per febbraio, la Mannoia aveva deciso di stoppare i live ma poi, viste le tante richieste, è tornata sui suoi passi e ha deciso di esibirsi nei borghi storici d’Italia.

“Siamo orgogliosi di poterla ospitare nella nostra Piazza – dichiara l’Assessore Isabella Bosano – Canterà i successi del suo ultimo album, Combattente, ma non mancheranno le canzoni a lei più care, quella famose che tutti conosciamo”.

La cantante è reduce di uno straordinario successo per il nuovo album, per il secondo posto al Festiva di Sanremo nel 2017, per il suo programma televisivo “Uno, due, tre… Fiorella” sulla Rai. “È un’artista e un’interprete straordinaria – continua la Bosano – vicina anche a progetti di solidarietà”

Simone Venturini della Elite Agency (organizzatrice dell’evento) ha spiegato che l’artista di esibirà per ben due ore.

“Abbiamo fatto molti concerti in questi anni – commenta il Sindaco, Valerio Lucciarini – questa volta ospiteremo la più grande cantante italiana. Una chicca dell’estate 2018, che vede tanti visitatori giungere a Offida. Con questo concerto raggiungiamo un punto alto a livello culturale, non solo per Offida ma anche per il territorio e le Marche intere. La Mannoia è conosciuta in tutto il mondo per la musica leggera ed è una sicurezza da questo punto di vista, non fa mai un buco nell’acqua. La sua esibizione in Piazza del Popolo, credo riassumi perfettamente quello tutto quello che è diventata Offida in questi anni, nella promozione turistica e culturale”.

Poltrone da 40, 50 e 60 euro biglietti numerati. I biglietti, nel Piceno, sono acquistabili nei seguenti punti vendita: Marchionne di Grottammare e Al Battente di Ascoli Piceno a Discolandia a Fermo, Amedeus Dischi a Porto San Giorgio e presso il botteghino prima del concerto, a partire dalle 18.

