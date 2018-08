ACQUASANTA TERME – Lunedì 13 agosto dalle 20.30 nel piccolo borgo di Cagnano di Acquasanta Terme torna il tradizionale appuntamento della Festa dell’Ortolano. Festa dell’Ortolano, festa di comunità.

L’evento estivo nel piccolo borgo di Cagnano consente di gustare sfiziose pietanze a base di ortaggi provenienti dal territorio piceno e trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della socializzazione.

E’ un modo per favorire l’aggregazione delle piccole comunità del territorio acquasantano disgregate dai recenti eventi sismici esostenere i progetti dell’Associazione.

L’Associazione Villa Cagnano come lo scorso anno propone il tradizionale evento nei pressi del parcheggio del Ristorante 3 Lanterne.

“Si ringrazia la famiglia Troiani per il concreto e determinante aiuto nella realizzazione della festa, la Società Agricola La Nostra Terra di Monteprandone per la fornitura di tutte le verdure ed ortaggi ed il CSV Marche di Ascoli Piceno per la fornitura dei gazebo” affermano gli organizzatori.



