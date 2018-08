Appuntamento estivo con il TAU/Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico in una coniugazione funzionale e gradevole di beni e attività culturali

ASCOLI PICENO – Evento culturale.

Sabato 11 agosto alle ore 21.30 presso il Teatro Romano di Ascoli, appuntamento con lo spettacolo “ a morte della Pizia” di Friedrich Dürrenmatt e Daniele Pecci.

Si rinnova per il ventesimo anno consecutivo l’appuntamento estivo con il TAU/Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico che in una coniugazione funzionale e gradevole di beni e attività culturali offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli ad un ampio uso dall’impegno congiunto di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Marche, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, AMAT e i Comuni di Ancona, Ascoli Piceno, Corinaldo, Cupra Marittima, Fabriano, Falerone, Fano, Grottammare, Macerata, Matelica, Monte Rinaldo, Pesaro, San Severino Marche, Urbisaglia.

L’edizione 2018, dal 29 giugno al 13 agosto, presenta ventitré appuntamenti ospitati in luoghi suggestivi di grande fascino.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 27 volte, 27 oggi)