Anche la Virtus Entella ha presentato la domanda per il ripescaggio, la Corte Federale dovrà valutare il ricorso riguardante la penalizzazione di -15 punti inflitta dal TFN al Cesena calcio, che spera di poter far applicare la sanzione alla stagione 2017-18 con la speranza di far retrocedere il Cesena d’ufficio in Serie C con il conseguente ripescaggio dell’Entella come quartultima squadra retrocessa.