ASCOLI PICENO – Il Collegio dei geometri di Ascoli Piceno esprime seria preoccupazione sul futuro della ricostruzione post-sisma viste le ultime note emanate dal Governo sulle mancate conferme del contratto di lavoro di tanti operatori che fra poco dovranno lasciare l’incarico all’interno delle Usr (Ufficio di ricostruzione).

“Rimane difficile – afferma il presidente Leo Crocetti – comprendere queste strategie organizzative in un momento delicato come quello che stiamo vivendo tutti i giorni nella ricostruzione post-sisma”.

“Terminata la fase emergenziale – aggiunge – ora che è iniziata la progettazione e l’apertura dei cantieri, l’ufficio delle Usr pare debba privarsi della collaborazione di istruttori i quali contratti non sarebbero stati rinnovati e oltretutto nulla si sa su quelli in scadenza di fine anno. Proprio in questo momento arriva questa riduzione di personale che in questi anni ha lavorato sodo per mettere a regime tutta la fase progettuale per l’ottenimento dei contributi”.

