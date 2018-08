La persona a bordo del ciclomotore è caduta a terra e ha riportato ferite. Sul posto il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per le prime cure mediche

FERMO – Incidente nella mattinata del 10 agosto.

A Fermo, lungo una strada provinciale, impatto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine fra un’auto della Polizia e uno scooter.

La persona a bordo del ciclomotore è caduta a terra e ha riportato ferite. Sul posto il personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, per le prime cure mediche. Allertata per precauzione un’eliambulanza, si sta valutando un trasferimento al Torrette di Ancona.

