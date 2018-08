Lei è originaria di Terni, lui del capoluogo ma da qualche anno lavorano entrambi in Svizzera, a Ginevra. Matrimonio con rito civile al Forte Malatesta

ASCOLI PICENO – Ancora celebrazioni per nostri due lettori.

Sono convolati a nozze, l’11 agosto ad Ascoli Piceno, Luna Paciucci e Andrea Nardinocchi. La cerimonia si è tenuta, con rito civile, al Forte Malatesta. Lei è originaria di Terni, lui di Ascoli Piceno ma da qualche anno lavorano entrambi in Svizzera, a Ginevra.

Luna e Andrea tornano volentieri, appena possono, in Italia per ricongiungersi con amici e parenti. Gli stessi che, oggi, fanno loro le congratulazioni per il lieto evento. La festa proseguirà a Villa Sgariglia.

Le redazioni di Riviera e Piceno Oggi si uniscono alle felicitazioni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 264 volte, 26 oggi)