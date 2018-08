Con shopping, promozioni e sconti fino a tarda notte, gastronomia, animazione per bambini, arte e musica. Alle 22.30, in Piazza del Popolo, si terrà il concerto della cantautrice Viola Thian

OFFIDA – Un momento per Offida per promuovere le proprie tipicità locali e per far scoprire al turista le bellezze di uno dei Borghi più Belli d’Italia. Il 16 agosto torna la Notte Aurea, con shopping, promozioni e sconti fino a tarda notte, gastronomia, animazione per bambini, arte e musica. Alle 22.30, in Piazza del Popolo, si terrà il concerto della cantautrice Viola Thian.

“Un appuntamento ormai consolidato dell’estate offidana – ha commentato l’assessore al Commercio, Isabella Bosano – una notte interamente dedicata a commercianti del borgo storico”.

Dalle ore 20 del 16 agosto i visitatori potranno cenare e degustare vini tipici nei vari punti ristoro e street food e assistere a diversi concerti o animazioni per tutto il borgo storico.

Ecco i luoghi e gli orari di tutti gli eventi:

– Inaugurazione “Mostra storia del gioco e del giocattolo” a cura dell’associazione Utopia, alle ore 18:30 presso il Museo di Offida;

-L’Altra Visione Band dalle ore 19:30 Piazza Valorani;

– Musica Live a cura dell’ Istituzione Musicale Sieber dalle ore 19:30 P.zza XX Settembre;

-Acoustic Jam Trio (Corso Serpente Aureo) dalle ore 19.30;

-Ronda Popolare a cura di Spazio Folk e Progetto Malafè dalle ore 20 (PiazzaForlini);

-Avis e Truccabimbi (Corso Serpente Aureo) dalle ore 20:30;

-GiankyAll MusicOnemanband dalle ore 20.30 (Osteria Ophis);

-Glossie Revolution Live Acoustic dalle ore 20:30 (Pizzeria Prima o Poi);

– Laboratorio di costruzione del giocattolo, al giardino del Museo di Offida, ore 21;

-Blue Night Band Acoustic Version dalle ore 21:30 Parco della Luna;

-Tango Rodolfo ore 22:30 (Porticato Corso Serpente Aureo);

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 43 volte, 43 oggi)