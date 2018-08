ASCOLI PICENO – Prosegue l’estate nell’abbraccio di una delle piazze più belle d’Italia, per una magica serata all’insegna della passione per il tango e del divertimento. Domani, 12 agosto, alle ore 22, dopo il successo di luglio, si replica con Plaza de Tango, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno.

La selezione musicale sarà affidata a Sara La Morocha che animerà l’evento con i brani più coinvolgenti di musica di tango argentino. Ospiti d’onore i ballerini Alessandro Esposto e Sara Porfiri.

Plaza de Tango fa parte della rassegna Teratango Summer Festival ed è organizzato da Teratango in collaborazione con il Caffè Meletti.

L’ingresso è libero e gratuito.

