ASCOLI PICENO – Si avvicina l’atteso momento dell’Oliva Day, ovvero il giorno per la celebrazione della festa dell’oliva a livello mondiale all’interno del villaggio di Ascoliva Festival. La festa si svolgerà martedì prossimo, 14 agosto, intorno alle ore 19,30 e prevede la presentazione dell’oliva ripiena più grande del mondo.

Intanto il 13 agosto, alle 19, torneranno ad Ascoliva Festival, dopo il primo incontro, gli appuntamenti del ciclo “A scuola di Dop – Conosciamo le aziende del Consorzio “Dall’albero alla tavola, impariamo come si fa la Dop e come si riconosce l’originale”. Degustazioni di olive in salamoia e farcite guidate dal professor Leonardo Seghetti su iniziativa del Consorzio tutela valorizzazione oliva ascolana del Piceno Dop.

Intanto l’organizzazione ha deciso di prorogare fino a tutta la giornata di ferragosto le iscrizioni alla gara delle massaie che si svolgerà, nel villaggio dell’Oliva, in piazza Arringo, il prossimo 16 agosto alle ore 19. Basta inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria@ascoliva.it (lasciando nome, cognome e recapito telefonico), per prendere parte all’attesa sfida che decreterà vincitrice, con apposita giuria di esperti, colei che realizzerà la più buona oliva ripiena ascolana. A presentare la serata e guidare la giuria sarà il dottor Mauro Mario Mariani, angiologo e mangiologo. Una sfida unica, da non perdere.

