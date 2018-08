Addae potrebbe approdare al Brescia in cambio di Meccariello, utile ai bianconeri per rinforzare la difesa. Ore decisive per portare ad Ascoli, Ardemagni

ASCOLI PICENO – E’ fissata per oggi alle ore 18:00 al Picchio Village la ripresa della preparazione per i bianconeri, che, dopo l’amichevole con il Gubbio, hanno usufruito di un giorno di riposo.

Intanto, come annunciato, il Club ha fissato un’altra amichevole per sabato 18 agosto, questa volta contro un avversario di Serie B, il Foggia del tecnico Grassadonia. Il match è in programma alle ore 18:00 al “Pino Zaccheria”.

Calciomercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista Addae potrebbe approdare al Brescia in cambio di Meccariello, utile ai bianconeri per rinforzare la difesa. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per portare ad Ascoli, l’attaccante ex Avellino, Ardemagni, seguito da di versi club di Serie B.

