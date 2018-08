VALLE CASTELLANA – Apre a Macchia da Sole, immersa nel cuore dei Monti della Laga, la prima fattoria sociale presente nel comprensorio di Valle Castellana.

La tenuta, fondata e realizzata dal signor Domenicantonio Toscani, consta di diverse strutture ricettive. Vi sono infatti apposite aree pic-nic attrezzate con zona barbecue, panche e spazi per i più piccoli e sono presenti i pascoli di allevamento tipici della montagna con capre, ovini, pony ed equini.

La fattoria ha sia un’area didattica dedicata per ospitare gli studenti delle scuole elementari e medie del territorio, sia una zona riservata a turisti e villeggianti nella quale si potranno assaggiare e gustare le specialità tipiche della Laga.

“E’ stata una giornata speciale per Valle Castellana perché, dopo anni di duro lavoro, si corona questo importante progetto fortemente voluto dal nostro amico e concittadino Domenicantonio Toscani – dichiara il sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo – Questo è l’ennesimo segnale di rinascita per il nostro territorio che, grazie alla voglia ed all’energia di tanti piccoli imprenditori ed appassionati della montagna, prova pian piano a ripartire dopo i danni causati da terremoti e maltempo. Permettetemi di ringraziare, a nome dell’intera amministrazione, l’assessore Battista Caterini che si è impegnato, in prima persona, in questo progetto e che si prodiga sempre per lo sviluppo agricolo e zootecnico del nostro territorio”.

