ASCOLI PICENO – Tre italiani su 4 (75%) colgono l’occasione della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati.

E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè su una delle passioni più radicate tra gli italiani che quest’anno a ferragosto però è messa a rischio dal maltempo.

Se la maggioranza assoluta preferisce quelle a base di carne (52%), il 28% quelle miste, il 16% quelle di pesce mentre e marginale la percentuale dei vegetariani.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 16 volte, 16 oggi)