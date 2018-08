ASCOLI PICENO – Arriva l’Ascoli Calcio al villaggio di Ascoliva Festival. Una nutrita delegazione della società bianconera, guidata dal presidente Giuliano Tosti, dal socio Gianluca Ciccoianni e dall’allenatore Vincenzo Vivarini, sarà ospite del festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop nella serata di giovedì prossimo, 16 agosto (dalle ore 20,30 in poi). Una gradita visita dei bianconeri che potranno così intrattenersi anche con i tifosi presenti. Prosegue, dunque, il binomio tra Ascoliva Festival e l’Ascoli Calcio che rappresenta un ulteriore momento di contatto diretto tra la società e la città oltreché con i sostenitori bianconeri che arriveranno in piazza Arringo dai comuni limitrofi. A seguire, è prevista la cerimonia di consegna del Premio Ascoliva 2018 a colui che nell’anno in corso ha saputo valorizzare il territorio ascolano.

LA GARA DELLE MASSAIE Molto attesa, sempre per la giornata di giovedì 16 agosto, ad Ascoli, anche la gara delle massaie, l’iniziativa dell’organizzazione del festival con l’ausilio di esperti del settore che metterà in competizione tutti coloro che ancora tramandano la tradizione dell’oliva ripiena fatta in casa. La gara, con farcitura e preparazione delle olive ripiene a partire dalle ore 19, all’interno del Villaggio dell’oliva, si concluderà con la proclamazione di un vincitore o una vincitrice che sarà decretato da una giuria di esperti presieduta dal dottor Mauro Mario Mariani, noto angiologo e mangiologo (che presenterà anche la serata). Si preannuncia, dunque, una giornata intensa e divertente, oltreché appetitosa, per tutti coloro che arriveranno in piazza Arringo per visitare Ascoliva Festival.

