Viste le incertezze sulla prossima serie B e il minor numero di partite con il format a 19 squadre, la società bianconera ha deciso di aspettare e non farla partire il 16 agosto come previsto. Il presidente Tosti: “Tuteliamo i tifosi”

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio ha fatto sapere che la campagna abbonamenti per le partite casalinghe della stagione 2018/19 non partirà come previsto il prossimo 16 luglio.

A spiegare l’intento del club è il presidente Giuliano Tosti: “E’ ben nota l’attenzione che riserviamo ai nostri tifosi e in questa circostanza abbiamo la possibilità di intervenire a loro vantaggio prendendo alcuni giorni di tempo in più per monitorare la situazione generale della Serie B, che attualmente vede ai nastri di partenza 19 squadre”.

“La campagna abbonamenti #NOISIAMOLASTORIA era stata improntata sulla disputa di 21 partite casalinghe e non 18, quindi comprendiamo il malumore di chi ritiene eccessivamente alto il prezzo dell’abbonamento in relazione al diminuito numero di gare. Molte società hanno già messo in vendita gli abbonamenti e ora si trovano ad affrontare una situazione di incertezza perché in questo momento gli scenari possibili sono mutevoli: dall’aumento del numero delle squadre, a seguito dei ricorsi dei club esclusi, allo slittamento del campionato”.

“Ci prendiamo alcuni giorni di tempo per capire come si evolverà lo scenario della Serie B – conclude il presidente – successivamente riproporremo una campagna abbonamenti con prezzi adeguati al numero delle partite. Intanto per la 1^ giornata Ascoli-Cosenza la Società indirà la “giornata bianconera” e per l’occasione saranno praticati prezzi più bassi rispetto a quelli che proporremo per il campionato. Un ulteriore modo per essere vicini ai nostri tifosi, con i quali ci scusiamo per il disguido non imputabile alla nostra volontà e per il ritardo con cui siamo partiti a seguito delle vicende societarie a tutti note”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 12 volte, 1 oggi)