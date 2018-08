Nella prima giornata i bianconeri giocheranno alle 21 al “Del Duca”, per l’occasione il club ha indetto la “giornata bianconera” con prezzi più bassi rispetto a quelli che verranno proposti in campionato

ASCOLI PICENO – La Lega B ha comunicato anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato:

Ascoli-Cosenza, il match d’esordio dei bianconeri per il quale il club ha indetto la “giornata bianconera” in cui saranno praticati prezzi più bassi rispetto a quelli che verranno proposti per il campionato, si disputerà domenica 26 agosto alle ore 21 allo stadio “Del Duca”.

Perugia-Ascoli, 2^ giornata di campionato, è in programma domenica 2 settembre alle ore 21.

Ascoli-Lecce, 3^ giornata, si giocherà sabato 15 settembre alle ore 15.

