Il giovane centrocampista classe 1999, cresciuto nelle giovanili della Roma, arriva in prestito per un anno e si è già aggregato al gruppo

ASCOLI PICENO – Nuovo rinforzo per l’Ascoli Calcio che ingaggia dal Sassuolo in prestito per un anno il centrocampista Davide Frattesi.

Frattesi, classe 1999, è nazionale under 19 ed è cresciuto nelle giovanili della Roma prima di essere acquistato dalla società emiliana; la società giallorossa ha comunque mantenuto un diritto di sul giovane azzurrino che si è già aggregato al gruppo bianconero.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 39 volte, 39 oggi)