ASCOLI PICENO – In occasione del concerto di Goran Bregovic, che si terrà sabato 18 agosto in piazza del Popolo, l’amministrazione comunale di Ascoli Piceno con ordinanza 906 del 14 agosto 2018 ha disposto:

dalle ore 20 del 18 agosto e fino al termine del concerto, la chiusura fisica di tutti gli accessi di piazza del Popolo che sarà effettuata mediante la collocazione di idonee porte. A tal fine, gli operatori commerciali di piazza del Popolo sono tenuti ad assicurare che, oltre le 19.30 non sia consentito l’accesso ai clienti non muniti di tagliando per l’accesso allo spettacolo, in modo da garantire la successiva chiusura della piazza non oltre l’orario sopra indicato;

dalle ore 02 del 18 agosto fino al completo disallestimento e la revoca temporanea di tutte le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico delle attività insistenti in piazza del Popolo, con conseguente obbligo della relativa rimozione di tavoli e sedie ombrelloni;

è altresì fatto divieto di occupazione con tavoli, seggiole ed altro materiale di arredo o stoccaggio, sotto i loggiati di piazza del Popolo.

