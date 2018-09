CASTORANO – Il primo settembre, dalle ore 21, alla Chiesa Santa Maria della Visitazione di Castorano si terrà il concerto del Trio Martinu.

L’esibizione di musica classica vedrà la partecipazione di Dante Milozzi al flauto, Toshiaki Hayashi al violoncello, Yuka Hayashi al pianoforte e Yasuko Endoh al pianoforte.

Veranno eseguiti brani di Beethoven (Opera 27 n.3 – Opera 37), Respighi, Poulenc e di Martinu.

Il duo Hayashi (Toshiaki e Yuka) trasferitosi dal Giappone in Europa, si diplomò all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, nel 1980. Da quel momento ha tenuto concerti in tutta Italia e nel 2013 ha fondato il “Concorso Internazionale Duo Hayashi” che si tiene ogni tre anni a Santa Vittoria in Matenano. Proprio nel 2013 la vincitrice fu proprio la già affermata pianista Yasuko Endoh. Dante Milozzi si diplomò in flauto nel ‘78, e si perfezionò con musicisti del calibro di Conrad Klemm, Gustav Scheck e Peter Lukas Graf. Dall’86 è il 1° flauto dell’orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha collaborando con i migliori teatri di Italia, tra cui Scala e Santa Cecilia. Vincitore del concorso internazionale “Città di Stresa” nell’81 è stato il fondatore dell’Orchestra dell’Accademia Adriatica, dell’Orchestra italiana del flauto e della Scuola di Liuteria di Moresco.

