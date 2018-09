Ascoli che lavora sul mercato in uscita Tassi che passa alla Reggina e De Feo alla Lucchese, mentre arriva dalla Juve Stabia il portiere classe ’95 Bacci.

ASCOLI PICENO – Ultimi giorni di mercato ne quali la società bianconera sta cercando di sfoltire la rosa.

Dopo essere stato messo fuori rosa, passa alla Lucchese con un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Gianmarco De Feo, che arrivato ad Ascoli nella scorsa stagione non ha trovato quasi mai spazio. Tassi si trasferisce temporaneamente alla Reggina.

In entrata invece si segnala l’acquisto fino al 30 giugno 2019 del portiere Alessandro Bacci, classe ’95 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha acquisito esperienze in serie C con le maglie di Tuttocuoio, Pisa, Robur Siena e Juve Stabia, squadra quest’ultima nella quale ha militato le ultime due stagioni.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 50 volte, 4 oggi)