ASCOLI PICENO – Sconfitta per l’Ascoli di mister Vivarini al “Curi” di Perugia, dove incontra i grifoni guidati da Nesta che mettono subito in chiaro la situazione schiacciando i bianconeri nei primi minuti e andando in vantaggio con Vido. L’Ascoli reagisce e si rialza ma i tentativi in avanti rimangono vani a parte qualche bel tiro dalla distanza, il raddoppio di Vido nella seconda frazione su errore di Perrucchini chiude definitivamente il match.

Nelle altre gare, pareggio tra Lecce e Salernitana, 2-2 in rete; 4′ Mancosu (L), 72′ Bocalon (S), 81′ Falco (L), 90’+2 Castiglia (S). Poker del Crotone contro il Foggia, 4-1 in rete: 31′ Faraoni (C), 49′ Firenze (C), 55′ Nalini (C), 64′ Rohden (C), 90′ Mazzeo (F).

