I veneti sono l’unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. Triste, invece, quello che è accaduto a Cosenza, dove non si è giocato per l’impraticabilità del campo dei calabresi, che ora rischiano anche la sconfitta a tavolino. Un’altra brutta pagina di questo travagliatissimo inizio di stagione per il campionato cadetto

ASCOLI PICENO – Si è conclusa con le quattro partite della domenica, una alle 18 e tre alle 21, la 2a giornata del campionato di Serie BKT. Tuttavia, a rubare l’occhio in questo turno, purtroppo, è stata la partita non giocata tra Cosenza e Verona; la gara, infatti, è stata rinviata per l’impraticabilità del campo dei calabresi, i quali, ora, rischiano anche la sconfitta a tavolino. Un altro triste evento in questo inizio di stagione molto travagliato per il campionato di cadetteria.

Chi, invece, è partito con il piede giusto è il Cittadella, unica squadra a punteggio pieno dopo i primi due turni. I veneti, infatti, hanno battuto il Carpi per 1-0, trovandosi in vetta in solitaria. Proprio gli emiliani, invece, sono una delle due squadre ancora a 0 punti, insieme al Livorno, sconfitto dal Pescara 2-1, che, tuttavia, ha giocato una partita in meno. Fanalino di coda, in ogni caso, rimane il Foggia, sconfitto pesantemente dal Crotone, 4-1 il risultato finale, e, di conseguenza, fermo ancora a -5 punti.

Ad inseguire il Cittadella, ci sono tre squadre a quota 4 punti, oltre al già citato Pescara, troviamo il Perugia, che ha liquidato l’Ascoli con un secco 2-0, ed il Padova, vincente contro il Venezia per 1-0. A trionfare è anche lo Spezia, con uno spettacolare 3-2 ai danni del Brescia, vendicando così la sconfitta della 1a giornata, subita proprio contro il Venezia, agganciato ora a quota 3 punti, in compagnia del sopracitato Crotone.

Non riescono a trovare il primo successo, invece, Palermo, Cremonese, Lecce e Salernitana, le quali si bloccano vincendevolmente, al termine di due gare pirotecniche, terminate entrambe 2-2.

Adesso si tornerà in campo tra due settimane, dopo la sosta per le nazionali, alla quale da questa stagione, a differenza della annate precedenti, aderisce anche il campionato di Serie B.

RISULTATI

Palermo-Cremonese 2-2 Pescara-Livorno 2-1 Carpi-Cittadella 0-1 Crotone-Foggia 4-1 Cosenza-Verona rinv. Lecce-Salernitana 2-2 Padova-Venezia 1-0 PERUGIA-ASCOLI 2-0 Spezia-Brescia 3-2 Riposa: Benevento

CLASSIFICA

1. Cittadella 2 6 2. Perugia 2 4 3. Pescara 2 4 4. Padova 2 4 5. Crotone 2 3 6. Spezia 2 3 7. Venezia 2 3 8. Lecce 2 2 9. Cremonese 2 2 10. Salernitana 2 2 11. Palermo 2 1 12. Benevento 1 1 13. Verona 1 1 14. Cosenza 1 1 15. Brescia 2 1 16. ASCOLI 2 1 17. Livorno 1 0 18. Carpi 2 0 19. Foggia 2 -5

Foggia: penalizzazione di 8 punti



PROSSIMO TURNO

Venerdì 14 settembre, ore 21 – Venezia-Benevento

Sabato 15 settembre, ore 15 – ASCOLI-LECCE; Brescia-Pescara; Cittadella-Cosenza

Sabato 15 settembre, ore 18 – Cremonese-Spezia

Domenica 16 settembre, ore 15 – Salernitana-Padova; Verona-Carpi

Domenica 16 settembre, ore 21 – Foggia-Palermo

Lunedì 17 settembre, ore 21 – Livorno-Crotone

Riposa: Perugia

