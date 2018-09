Totalmente gratuito, si terrà anche in caso di pioggia. La band pop/nu-folk, nasce proprio qui nel 2004, dal sodalizio artistico di Daniele Incicco e il produttore Dario Faini

ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per un importante evento.

La band ascolana, La Rua, si esibirà con un concerto gratuito, sabato 15 settembre alle ore 21.30, a piazza del Popolo ad Ascoli.

L’evento live chiude la tournée estiva del loro ultimo lavoro discografico, Nessuno segna da solo. Partner ufficiale dell’evento sarà Radio Azzurra.

L’evento, totalmente gratuito, si terrà anche in caso di pioggia. La Rua, band pop/nu-folk, nasce proprio ad Ascoli Piceno nel 2004, dal sodalizio artistico di Daniele Incicco e il produttore Dario Faini.

Il gruppo musicale, composto da Daniele Incicco, William D’Angelo, Davide Fioravanti, Nacor Fischetti, Alessadro Mariani e Matteo Grandoni, hanno lavorato in sinergia e, a due anni di distanza dall’ultimo album, hanno presentato l’ultimo lavoro NessunoSegnaDaSolo, “se vivessimo in uno sport – spiegano i La Rua – noi vorremmo essere una squadra. Quindi è il titolo migliore che potevamo dare a questo lavoro.”

L’album, prodotto da Universal Music Italia, è un inno al valore del lavoro di squadra, “ogni volta che si comincia a cercare l’individualismo a tutti i costi, ci si rende conto che il collettivo è invece l’unica strada. L’essere umano è nato per stare in gruppo e noi portiamo avanti i nostri messaggi ostinatamente come band”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 24 oggi)