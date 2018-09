ASCOLI PICENO – Music Academy Ascoli, con sede in via Piemonte 4, scuola di Alta formazione artistica e musicale apre le porte a tutti gli interessati a cimentarsi nel canto o nel suonare uno strumento.

Sabato 8 Settembre 2018, a partire dalle 15:30, l’Associazione apre le porte a tutti, mettendo a disposizione aule, strumenti ed insegnanti per provare ogni tipo di esperienza artistica e musicale, dalla classica al pop, passando per jazz, blues fino alla musica elettronica e alle nuove tecnologie in ambito musicale.

Music Academy Ascoli, oltre ad aver intrapreso collaborazioni importanti con Enti Pubblici e Privati della Provincia aderisce al Network MAN – Music Academies Network attraverso il quale organizza e propone presso la propria sede percorsi di formazione artistica che rilasciano titoli legalmente riconosciuti certificati da Pearson Education e UWS (University of West Scotland) quali il Btec e il Bachelor of Arts. Il Btec level 3 in Music e/o Music Technology (level 3 tabella EQF) permette di proseguire gli studi presso i Conservatori italiani, da accesso ad un corso Universitario in materie afferenti e permette l’accesso diretto al percorso Bachelor of Arts (titolo estero spendibile in tutta l’U.E. come titolo finale universitario di primo ciclo – level 6 tabella EQF).

Ovviamente Music Academy Ascoli non tralascia gli hobbisti e, per loro, propone corsi personalizzati per conseguire gli obiettivi prefissati con docenti titolati usufruendo di percorsi didattici di altissimo livello, con la possibilità di ottenere una Certificazione di Competenza rilasciata da enti prestigiosi come Trinity London College e/o London College Music.

Per ulteriori informazioni sulla scuola e sull’Open Day, consultare il sito web www.musicacademyascoli.it o gli account Facebook ed Instagram.

