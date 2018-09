ASCOLI PICENO – A partire da sabato 8 settembre sarà possibile acquistare i biglietti per la stagione lirica 2018/19 del teatro Ventidio Basso, promossa sall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Rete Lirica delle Marche. Il cartellone prevede tre spettacoli: Il Trovatore (sabato 6 ottobre con anteprima il 4 ottobre), Così fan tutte (sabato 1 dicembre con anteprima il 29 novembre) e Falstaff (sabato 16 febbraio con anteprima il 14 febbraio). I tagliandi potranno essere acquistati presso la biglietteria del teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo (tel. 0736 298770) dal lunedì al sabato nei seguenti orari: 9.30-12.30 / 16.30-19.30.

