Raphael Martinho saluta i bianconeri e va alla Virtus Entella. A Pesaro amichevole per festeggiare i 120 anni delle due società marchigiane

ASCOLI PICENO – Continua la campagna acquisti dell’Ascoli Calcio che ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista ex Avellino Lorenzo Laverone.

Laverone, classe 1989, vanta 236 presenze e 7 reti in Serie B con le maglie di Reggina, Sassuolo, Nocerina, Varese, Vicenza, Salernitana ed Avellino. L’Ascoli ha inoltre ceduto a titolo definitivo Raphael Martinho alla Virtus Entella.

I bianconeri affronteranno sabato 8 settembre alle ore 20.30 la Vis Pesaro (Serie C), presso lo stadio “Tonino Benelli”, in un’amichevole per festeggiare i 120 anni delle due società marchigiane.

