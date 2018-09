ASCOLI PICENO – Prenderà il via il 15 settembre su Rai2 e Radio2 alle 13:30, “B come Sabato”, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi e la partecipazione di Gigi & Ross.

In diretta dalla sede RAI di Napoli, ogni sabato, l’inedita coppia di conduttori ci accompagnerà in un pomeriggio leggero e divertente, con il pretesto di raccontare i luoghi e gli incontri del campionato di calcio della Serie BKT, ma anche l’anticipo di Serie A delle 15.00, alcuni incontri delle altre Serie e tante altre discipline sportive, dalle più popolari alle più inesplorate.

Le partite saranno l’occasione per scoprire la provincia italiana attraverso gli inviati che, oltre a seguire l’evento sportivo in diretta dalla tribuna, racconteranno in prima persona la loro esperienza nella città che li ospita: la gente, le tradizioni e le caratteristiche di ogni urbe, paese e provincia che stanno visitando. Si cercherà di entrare nell’Italia più periferica e profonda, andando a scoprire nuovi personaggi, talenti inespressi e promesse non mantenute negli angoli meno battuti del paese.

In studio, a seguire i match giocati tra le 13:30 e le 17.00, ci saranno ospiti del mondo dell’intrattenimento, della musica e del giornalismo, supportati dal prezioso commento tecnico di Marco Mazzocchi. Ma non si parlerà solo di calcio. Tutte le settimane Andrea e Gabriele riceveranno in studio i Campioni d’Italia delle tante discipline sportive, a volte poco conosciute, che vengono praticate nel nostro paese con passione ed energia: dagli sport tradizionali come Tiro con la fionda, Braccio di Ferro e Morra; ai più recenti come le Cheers Lea-ders o Il Frisbee Free Style. Saranno i Campioni stessi a spiegare ad Andrea e Gabriele le regole del loro sport e a raccontare le loro vite, oltre a sfidare i vari ospiti in una serie di divertenti e improbabili competizioni. Ad esempio, scopriremo quanti comici ci vogliono per battere la Campionessa Italiana di Sollevamento Pesi.

Una maniera scanzonata e divertente per esaltare la parte gioiosa dello sport, che prima di tutto è un momento di incontro sia per chi lo pratica, che per coloro che ne sono spettatori.

La versione radiofonica di “B come Sabato” si avvarrà della conduzione di Angela Rafanelli e Mauro Casciari che arricchiranno il simulcast di Radio2 con i loro commenti. La regia televisiva del programma è di Cristiano D’Alisera, una produzione Rai2.

Durante la presentazione dell’evento, dopo i saluti del direttore di Rai2, Andrea Fabiano, è intervenuto il presidente della Lega B, Mauro Balata: “Ci tengo molto a ringraziare la Rai. È con grande entusiasmo che in Lega abbiamo accolto la loro proposta anche perché noi vogliamo portare il calcio dei territori alla massima diffusione e nessuno meglio della tv di Stato può agevolarci in questo compito. ”

“Nel nostro campionato ci sono valori fondamentali che sono quelli dell’italianità e della valorizzazione dei giovani e non lo dico per fare l’eco a quanto ha detto il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ma sono effettivamente obiettivi che da tempo ci diamo nel nostro torneo. I dati ci confortano, in queste due giornate il 79,53% dei calciatori in rosa nei club di B è rappresentato da italiani, il 30,32% da under 21 e il 44,46% da under 23. Questa è la nostra mission e quello che serve per far ripartire il calcio, mettendo in campo i talenti del nostro sport. Ecco perché ci sentiamo in linea con il desiderio del selezionatore azzurro. Noi vogliamo essere promotori di quelle riforme che da tempo il calcio non vede e chiede. Siamo disposti a parlarne con chi ci vuole stare, ma è scaduto il periodo di perdere tempo”.

