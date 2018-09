Sul luogo è giunta un’ambulanza per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Sul posto anche la Polizia Stradale per rilievi e gestione della viabilità

SPINETOLI – Sinistro nella mattinata del 5 settembre.

Sull’Ascoli-Mare, all’altezza di Spinetoli direzione capoluogo, si è verificato un incidente stradale: dalle prime indiscrezioni un mezzo si sarebbe ribaltato. Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale ma per fortuna, secondo quanto riferito dagli agenti, nulla di grave.

Sul luogo, per precauzione, un’ambulanza del 118 per gli accertamenti nei confronti delle persone rimaste coinvolte. Rallentamenti alla circolazione con code che hanno raggiunto i due chilometri.

La situazione, comunque, sta tornando alla normalità con i poliziotti impegnati nel regolarizzare la viabilità.

