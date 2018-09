Per fortuna, secondo le prime indiscrezioni, non avrebbe riportato conseguenze gravi. Sul luogo il 118 e la Polizia Municipale per soccorsi e rilievi

ASCOLI PICENO – Scontro nella mattinata del 5 settembre.

Ad Ascoli, sulla Circonvallazione, incidente fra veicolo e bici in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi.

La persona a bordo del mezzo a due ruote è stata portata in ospedale per le cure mediche dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza sul posto. Dalle prime indiscrezioni, per fortuna, non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 157 volte, 167 oggi)