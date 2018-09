FOLIGNANO – Artigiani della Cna Alimentare e della Cna Artistico protagonisti dal 7 al 9 settembre, a Folignano, in occasione dei “Agricultura, Green Festival” che si svolgerà fra viale Aosta, via Ancona, piazza Bolivar, via Don Bosco, piazza Don Bosco.

L’associazione picena si inserisce nella tre giorni di manifestazioni con la presenza dei propri associati dei settori artistico e alimentare. “In sintonia con il tema del Festival – spiega Luigi Passaretti, presidente territoriale della Cna di Ascoli – coniughiamo alimentare e artistico. Ovvero eccellenze e tipicità del territorio con arte, cultura e creatività”.

Per il settore alimentare saranno presenti, per la Cna Picena, l’azienda agricola Lorenzo di Francesco Fortuni, Conca d’Oro di Alessandrini e Francesco Silvi.

Per l’artistico, nei tre giorni dell’evento, cureranno laboratori tematici di manualità artigiana e creatività: Patrizia Bartolomei, Barbara Tomassini, Andrea Fusco. A Barbara Tomassini, presidente regionale di Cna Artististico e Tradizionale, è stata assegnata anche la realizzazione dell’opera “La natura scrive”, che rappresenterà il significato della manifestazione e sarà esposta al giardino Simon Bolivar di Villa Pigna.

