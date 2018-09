Il programma, realizzato e promosso da Ascoli Musei, con la partecipazione di Animazione Ludobus Il Picchio, prevede numerose iniziative per i più piccoli

ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Sabato 8 settembre ad Ascoli si terrà la Notte bianca dei bambini, nelle strutture culturali della città.

Il programma, realizzato e promosso da Ascoli Musei, con la partecipazione di Animazione Ludobus Il Picchio, prevede numerose iniziative per i più piccoli.

Alle ore 17, ci sarà l’apertura dei giochi e dei laboratori. Alle ore 18, è prevista l’esibizione della Scuola di Danza Arabesque A.s.d.

A seguire, alle ore 18.30, Storytime Gina Ginger and Charlie Chives, a cura di Kinds and us. Alle 19, ci sarà “I cieli della fantasia”, una visita guidata animata alla Galleria d’Arte Contemporanea “O. Licini” e laboratorio pittorico.

Dalle 20 alle 21, con una quota di partecipazione di 10 euro e la prenotazione entro le ore 19, si potrà cenare al Ristorante Green Park. Dalle ore 21, Quando il mare è una favola, fiabe, racconti e leggende con letture sceniche, proiezioni, musica di e con Cristiana Castelli e Sabatino Polce.

Alle ore 22, il grande mago Red Ryde terrà uno spettacolo di magia e alle 22.30, cinema sotto le stelle con la proiezione del Film di animazione, Ferdinand.

Per informazioni e prenotazioni si potranno contattare i numeri 333 3276129 o 0736 298213 oppure visitare i siti web

www.ascolimusei.it e www.ilpicchio.it.

