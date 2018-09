ASCOLI PICENO – La Direttiva del Ministro dell’Interno “Scuole sicure”, concernente le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da porre in essere nei pressi degli istituti scolastici e la lotta al fenomeno del bullismo e del “cyberbullismo”, all’esame del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso della riunione in Prefettura ad Ascoli alla quale erano presenti oltre ai vertici delle Forze dell’ordine, il Sindaco del Capoluogo e i rappresentanti dei Comuni di San Benedetto del Tronto e Grottammare, anche il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, il Prefetto ha richiamato i contenuti dell’atto di indirizzo ministeriale sottolineando che esso scaturisce dalla volontà di avviare una rinnovata azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di devianza giovanile che, proprio durante il periodo scolastico, raggiungono maggiori livelli di diffusione, coinvolgendo studenti, famiglie e istituzioni.

Con riferimento al consumo di sostanze stupefacenti è stato poi sottolineato che l’attività di prevenzione dovrà tener necessariamente conto di una capillare e attenta azione di controllo da svolgere nelle aree circostanti gli istituti scolastici con il contributo imprescindibile degli Enti locali con i quali verrà condivisa una strategia di prevenzione anche mediante l’adozione del DASPO urbano e l’impiego di dispositivi di video sorveglianza in sinergia con le Forze dell’Ordine e le autorità scolastiche.

I rappresentanti delle Forze dell’ordine, nel confermare il proprio costante impegno, così come dimostrano le brillanti operazioni concluse proprio in questi ultimi giorni, hanno assicurato il loro sostegno ad iniziative condivise che potranno consentire un proficuo impiego delle risorse a loro disposizione sia in chiave preventiva che repressiva.

I Sindaci da parte loro si sono impegnati a garantire la manutenzione del plessi scolastici e degli spazi adiacenti per migliorare la sicurezza e il decoro dei luoghi che se non adeguatamente curati, favoriscono la presenza di spacciatori o di altri soggetti malintenzionati.

I presenti hanno altresì convenuto sulla opportunità di rafforzare i percorsi formativi di sensibilizzazione agli studenti già avviati da tempo dalle Forze dell’ordine e dalle Polizie locali d’intesa con i dirigenti scolastici. Verranno anche avviati incontri con i docenti al fine di migliorare le loro conoscenze e poter riconoscer più facilmente situazioni di disagio e potenzialmente rischiose per gli alunni. La partecipazione a detti incontri verrà incentivata mediante il riconoscimento di crediti formativi.

Il rappresentante scolastico ha ringraziato i presenti per le attività poste in essere a tutela degli studenti e ha manifestato piena disponibilità a supportare le iniziative concordate.

Il Comitato, infine, ha esaminato la situazione delle occupazioni abusive di immobili. Benchè il fenomeno non evidenzi particolari criticità, si procederà ad una ricognizione delle situazioni esistenti al fine di individuare le azioni più appropriate da intraprendere d’intesa con gli Enti locali.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 43 volte, 43 oggi)