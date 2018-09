GROTTAZZOLINA – In casa M&G Scuola Pallavolo non è solo la Serie A2 a tenere banco in vista della stagione 2018-2019 ormai alle porte; lunedì sera, infatti, anche la Serie C femminile allenata da coach Bonini si è presentata ai nastri di partenza inaugurando una nuova annata sportiva che ci si augura possa essere almeno un po’ più fortunata di quella da poco trascorsa.

Un organico che vede molte conferme rispetto allo scorso campionato, ma anche diversi nuovi innesti e alcune ragazze del settore giovanile che approderanno in prima squadra, in pianta stabile o in base alle necessità, ma sempre con grande entusiasmo.

“L’obiettivo della società nel tempo” ha commentato a tale riguardo Massimiliano Ortenzi rivolgendosi alle giocatrici nel giorno del raduno in qualità di Direttore Tecnico “è quello di coltivare il settore giovanile affinché ci porti ad avere una prima squadra sempre giovane e competitiva. Il settore femminile in M&G è di istituzione recente, ma i numeri stanno crescendo e pian piano le nostre giovani devono vedere la prima squadra di Serie C non come un’entità inarrivabile, bensì come un obiettivo concreto e raggiungibile. Voi, nel frattempo, avete la responsabilità di fare un buon campionato e di essere dei riferimenti importanti per le nostre giovani. Siamo contenti dell’organico allestito e siamo sicuri che lavorerete al meglio al fine di raggiungere ottimi risultati. Il nostro augurio è che lo facciate sempre con il sorriso e con il piacere di venire in palestra.”

L’incontro con la dirigenza e lo staff tecnico è stato aperto da coach Claudio Bonini che, oltre a fare gli onori di casa, ha dato il benvenuto a tutte le atlete presentando gli ultimi arrivi, lo staff (che vede Claudio ancora affiancato da Giacomo Cappelletti, con Rinaldo Liberati ed Angelo Vallasciani dirigenti accompagnatori) e gli obiettivi stagionali. Senza troppe parole, però, e come suo solito subito in campo a sudare e lavorare, la miglior medicina per ottenere risultati.

Ecco allora le ragazze che fanno parte dell’organico della squadra di punta dell’universo femminile di M&G Scuola Pallavolo Videx: Pamela Del Gobbo ed Alessia Carnevali nel ruolo di palleggiatrici; Sara Asquini e Nuala Abbiati opposte; Milena Mercanti, Valentina Cavanini e Angelica Perini centrali; Sabrina Di Caterino (capitano), Silvia Forti e Serena Moscati schiacciatrici; Chiara Minicucci e Chiara Frinconi liberi. Ad esse si aggiunge inoltre la giovanissima Martina Amorosi, che farà la spola tra la Serie C e la Prima Divisione di coach Giada Seghetta, dove potrà crescere ulteriormente giocando con continuità.

Un organico interessante dunque, che peraltro non è detto sia quello definitivo: l’allenatore sta infatti provando a ricoinvolgere un paio di ragazze già con lui nell’ultima stagione, che però non possono garantire disponibilità assidua per questioni lavorative; ragazze splendide e comunque importanti per il gruppo, anche a fronte di un impegno “part-time”. E comunque, con coach Bonini le sorprese non finiscono mai!

