ASCOLI PICENO – Si dovrà attendere fino al massimo a martedì 11 settembre la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul prossimo format della Serie B e la questione ripescaggi.

Il Collegio si è infatti riservata altro tempo prima di decidere se avallare la scelta della Lega di Serie B di un campionato a 19 squadre o se dare ragione alle squadre che chiedono il ripescaggio e riportare il torneo a 22 squadre.

“Io per primo non avevo un’idea che avevo maturato prima, abbiamo ascoltato, rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva” ha dichiarato il presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, Franco Frattini.

“Siamo giunti a una conclusione di riflettere su tutti gli argomenti che le parti ci hanno presentati in tre ore e mezzo di discussione. Non sarebbe stato serio decidere in un’ora e mezzo” ha aggiunto poi Frattini.

