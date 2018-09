Per evitare problemi, in concomitanza della vendita dei biglietti per il match Ascoli-Lecce del 15 settembre con il rischio di non trovare più posti liberi

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio consiglia a tutti i tifosi di acquistare l’abbonamento per la stagione sportiva 2018/2019, entro lunedì 1o settembre. Per evitare problemi di posti, in concomitanza della vendita dei biglietti per il match casalingo Ascoli-Lecce previsto per il 15 settembre con il rischio di non trovare più posti liberi.

Sono attualmente a quota 2679 le tessere vendute. L’abbonamento è valido per 17 gare, attiva la prelazione sul posto per gli “Abbonati 2017/18 girone Ritorno” e contestualmente la vendita libera. Tariffe ridotte per i Senior (nati entro il 31/12/1958), le Donne, gli Junior (nati dall’ 1/1/2004) e i residenti di fuori provincia.

Previsto il “Pacchetto Famiglia”, valido per il settore Distinti Ovest, con prezzi agevolati dunque per chi acquista:

– 1 abbonamento “Intero” + 1️ “Ridotto Donna” o “Ridotto Senior” + 1️ Junior”;

– 1️ abbonamento “Intero” + 1️ “Ridotto Donna” o “Ridotto Senior” + 2️ Junior”;

– 1️ abbonamento “Intero” + 2️ “Junior”.

Per tutte le info necessarie: https://www.ascolicalcio1898.it/index.php/info/abbonamenti .

