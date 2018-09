MISANO – Bandiera nera e stop per il pilota ascolano Romano Fenati che durante la gara Moto2 a Misano ha tentato di fermare Manzi premendo freno della moto guidata dal rivale a 200 km orari.

Fenati, ha affiancato il rivale sporgendo il braccio per tentare di azionare il freno anteriore della moto dell’avversario. Evitata la tragedia. Fenati è stato fermato dalla direzione con la bandiera nera. Si attendono le decisioni disciplinari.

Fenati preme il freno a Manzi in corsa Follia in Moto2: i protagonisti sono due piloti italiani, Manzi e Romano Fenati, che si sono stuzzicati per l’intera gara. Dopo una manovra un po’ osata di Manzi, Fenati si infuria, reagendo in un modo particolare. Come?……… affiancando il rivale e premendo il frendo della sua moto.Vedere per credere Posted by I Palloni Bucati on Sunday, 9 September 2018

La dichiarazione del team: “D’accordo. È imperdonabile. Un fallo da reazione grave, in mondovisione. Chiaro che, se è stato punito anche Manzi, un motivo ci sarà ma non è questa una giustificazione. Il team si dissocia da quanto espresso oggi dal suo pilota Moto2 e si scusa con il mondo dello sport per il pessimo esempio, con gli sponsor per l’immagine data, con i tifosi tutti per la delusione. A chi ci chiede che decisioni prenderemo, rispondiamo che non si devono mai prendere a caldo per subirne le conseguenze dopo. Intanto prendiamo atto della squalifica, per due gare, del nostro rider. Noi l’abbiamo controfirmata immediatamente. Ringraziamo la Direzione gara per il tatto e la professionalità con la quale ha affrontato la situazione. Ringraziamo il team Forward per come ha collaborato con noi per spegnere l’incendio e riportare quanto prima la serenità. Ironia della sorte, il team Forward sarà la nuova squadra di Romano dell’anno prossimo e abbiamo tutti la voglia di cancellare questo episodio in fretta.

Detto questo, il pilota deve capire lo sbaglio è ripartire da lì, per costruire una nuova immagine e poter tornare a gareggiare a testa alta nel mondiale.”

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 371 volte, 371 oggi)