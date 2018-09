“Saremo lì presenti per dare tutte le informazioni riguardanti il corso e presentare, a chi non la conoscesse, la Fondazione Italiana Sommelier e la Guida Bibenda” dichiarano gli organizzatori

ASCOLI PICENO- Appuntamento sociale.

Nella giornata di martedì 11 settembre, dalle ore 19 alle 21, la Fondazione Italiana Sommelier presenterà presso il Caffè Meletti di Ascoli Piceno, in piazza del Popolo, il primo Corso di Qualifica Professionale per Sommelier.

“Saremo lì presenti per dare tutte le informazioni riguardanti il corso e presentare, a chi non la conoscesse, la Fondazione Italiana Sommelier e la Guida Bibenda – dichiarano gli organizzatori in una nota – Per la città di Ascoli Piceno riteniamo sia una grande opportunità, evidenziando che la sede del corso, che inizierà martedì 18 settembre alle ore 20.30, sarà proprio lo storico Caffè Meletti – proseguono nel comunicato – Avremo il piacere di avervi ospiti a tale “evento” in modo da poter dare la massima diffusione della partenza del Corso e informare tutti i vostri lettori o followers che ad Ascoli Piceno ed in una location di prima scelta si potrà conoscere la cultura del Vino e anche dell’Olio”.

