ASCOLI PICENO – Piove sul bagnato.

Dopo che Marinelli Snipers Team ha rescisso il contratto con il pilota ascolano Romano Fenati a causa del grave gesto commesso il 9 settembre a Misano durante la gara di Moto2 ai danni del collega Stefano Manzi, anche Mv Augusta, che dovrebbe accogliere il rider il prossimo anno sempre in Moto2, rischia di far saltar tutto.

Infatti, su Instagram, il patron Giovanni Castiglioni condanna duramente il gesto folle dell’ascolano: ““Questa è stata la cosa peggiore e la più triste che abbia mai visto in una gara di moto. I veri sportivi non agirebbero mai in questo modo. Se fossi Dorna, lo escluderei completamente dal mondo delle corse. Per quanto riguarda il contratto che lo pone come pilota MV Agusta Moto2, mi opporrò in ogni modo. Non accadrà, non rispecchia i valori della nostra compagnia”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)