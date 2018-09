Rappresenterà un vero e proprio viaggio tra i brani più noti come “Non sono positivo alla normalità” e “Non ho la tristezza” fino ad arrivare al singolo “Sull’orlo di una crisi d’amore” che fa parte dell’ultimo EP

ASCOLI PICENO – Un grande evento che chiuderà l’estate ascolana.

Sarà il concerto del gruppo ascolano dei La Rua, presentato questa mattina, 10 settembre, in sala De Carolis e Ferri del Comune di Ascoli e in programma sabato 15 settembre alle ore 21.30 in piazza del Popolo.

Uno spettacolo, ad ingresso gratuito, che rappresenterà un vero e proprio viaggio tra i brani più noti come “Non sono positivo alla normalità” e “Non ho la tristezza” fino ad arrivare al singolo “Sull’orlo di una crisi d’amore” che fa parte dell’ultimo EP “Nessuno Segna da Solo”.

Inoltre, tante sorprese di impatto sia audio che visivo e la partecipazione di una rappresentanza della Quintana di Ascoli.

Presenti alla conferenza il Sindaco Guido Castelli e la band al completo dei La Rua.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 23 volte, 23 oggi)